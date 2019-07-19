Население Украины за последние пять уменьшилось на 122,4 тыс. человек.

В период с января по май 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 122,4 тыс. человек.

Соответственно, численность населения в Украине по состоянию на 1 июня составила 42,3 млн человек.

На данный момент остается существенным превышение числа умерших над новорожденными. На 100 умерших – 49 новорожденных.

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Ранее аналитики ООН сделали прогноз, в котором предположили, что численность населения Украины с учетом Крыма до 2030 года сократится до 40,88 млн человек. К 2040 году эта цифра составит 38 млн.

К слову, к 2050 году численность населения, по данным ООН, может сократиться как минимум на 1% в 55 странах.