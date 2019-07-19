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Факты / Украина / Общество

Численность населения Украины за пять месяцев сократилась на 122 тыс.

Население Украины за последние пять уменьшилось на 122,4 тыс. человек.

Численность населения Украины за пять месяцев сократилась на 122 тыс.

В период с января по май 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 122,4 тыс. человек.

Соответственно, численность населения в Украине по состоянию на 1 июня составила 42,3 млн человек.

На данный момент остается существенным превышение числа умерших над новорожденными. На 100 умерших – 49 новорожденных.

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Ранее аналитики ООН сделали прогноз, в котором предположили, что численность населения Украины с учетом Крыма до 2030 года сократится до 40,88 млн человек. К 2040 году эта цифра составит 38 млн.

К слову, к 2050 году численность населения, по данным ООН, может сократиться как минимум на 1% в 55 странах.

Источник: Госстат

Фото: Dreamstime

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