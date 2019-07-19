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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Помощь еще 1,5 млн семей: правила получения субсидий изменят

Андрей Герус предлагает направить спецпошлины на импорт из РФ дизельного топлива и сжиженного газа на субсидии украинцам.

Помощь еще 1,5 млн семей: правила получения субсидий изменят

Введенные Кабмином спецпошлины на импорт из РФ дизельного топлива и сжиженного газа нужно направить на субсидии для малообеспеченных слоев населения.

По словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, это около 2 млрд грн в год.

Он также сообщил, что количество субсидиантов с января 2018 года по январь 2019 года уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств до 3,6 млн домохозяйств.

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– По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий, – сообщил Герус.

К слову, систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут изменить к следующему отопительному сезону.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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