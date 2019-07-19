Почему эвакуируют автомобили
В Киеве эвакуируют неправильно припаркованные автомобили в запрещенных местах. Инспекторы по парковке штрафуют нарушителей. Если автомобиль мешает движению транспорта и пешеходов, то его эвакуируют.
Владельцам автомобилей, которые не оплатили место парковки, выписывают штраф.
Как выписывают штраф
Инспектор по парковке фиксирует нарушение и составляет протокол. Сообщение о нарушении прикрепляется на лобовое стекло автомобиля.
Сейчас в Киеве работает 16 инспекторов по парковке.
Как фиксируют правонарушение
Инспекторы по парковке делают фото- и видеофиксацию и прикрепляют материалы в протокол. Съемка производится в ручном режиме на смартфон Sigma со специальной программой, которая автоматически определяет время и локацию.
Информация о нарушении передается в телефонном режиме.
В будущем могут появиться планшеты системы контроля оплаты парковки для автоматической защищенной передачи информации.
Размер штрафа
Инспекторы оформляют штраф только неправильно припаркованным автомобилям. Авто забирают, если оно стоит на проезжей части во втором ряду, на тротуаре, железнодорожных переездах, трамвайных путях, мостах, пешеходных переходах, газонах, при выезде с прилегающих территории, на полосе общественного транспорта. В законе прописано 17 таких случаев.
Сумма штрафа – 510 грн. Если его оплатить в течение 10 банковских дней с даты выписки сообщения о нарушениях, водитель получает скидку 50%.
Если штраф не оплачен в течение 30 дней, к делу привлекается исполнительная служба.
Можно ли оспорить штраф
Штраф можно отменить в судебном порядке. Владелец не сможет забрать эвакуированный автомобиль со штрафплощадки, пока не заплатит. Только после этого он может обжаловать решение о штрафе в судебном порядке.
Могут ли инспекторы выписывать штраф без водителя
Да, инспектор не обязан ждать владельца. Сообщение о нарушении прикрепляют к лобовому стеклу.
Кто занимается эвакуацией
Инспекторы по парковке эвакуируют автомобили в присутствии полиции, представители которой оформляют эвакуацию.
Для эвакуации используют эвакуаторы Киевтранспарксервиса и Центра организации дорожного движения.
Что делать, если автомобиль эвакуировали
Владелец автомобиля может узнать все подробности на сайте КГГА в разделе Имущество.
Также можно позвонить по номеру 102 или 1551, чтобы узнать необходимую информацию.
Куда эвакуируют автомобили
Автомобили эвакуируют на штрафплощадку МВД Украины Информ-Ресурсы, которая находится по адресу ул. Гната Хоткевича, 20Б.
Сколько придется заплатить за хранение автомобиля на штрафплощадке
Кроме оплаты штрафа, нужно заплатить за транспортировку и хранение автомобиля.
Тарифы за эвакуацию:
- за автомобиль до двух тонн – 720 грн;
- за хранение авто – 144 грн в сутки;
- штраф – 510 грн.