Эвакуация авто: как не получить штраф и штрафплощадки в Киеве

В Киеве продолжают эвакуацию неправильно припаркованных авто. Нарушителям выписывают штрафы, а если автомобиль препятствует движению общественного транспорта или пешеходов, то его эвакуируют.

Кто занимается эвакуацией авто, как избежать штрафа и что делать, если автомобиль забрали – читайте в материале.