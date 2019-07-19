В мировых СМИ внеочередные парламентские выборы в Украине называют едва ли не единственным шансом перейти на новый уровень развития, который она не имеет права упустить.

Директор по вопросам Украины в ЕБРР Маттео Патроне считает выборы в Верховную Раду 21 июля новой точкой отсчета для Украины.

По его словам, Украина приближается к 30-летию независимости от СССР, поэтому пришло время взглянуть на себя в зеркало и подвести итоги с жесткой честностью.

В статье для Financial Times он отметил, что сегодня Украина – это страна с доходами ниже среднего в Восточной Европе, а это следствие бесчисленных потерянных возможностей.

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В то же время Патроны считает, что она имеет огромный потенциал – природные ресурсы, самую плодородную землю в мире, высококвалифицированную рабочую силу и человеческий капитал.

Признает он и успехи некоторых реформ, сокращающих пространство для коррупции.

– Мы уверены, что существует фундамент, на котором можно продолжать строить демократическую и богатую Украину. Весьма вероятно, что после парламентских выборов президентские силы будут в подавляющем большинстве, которого не было ни у одной партии за последние 20 лет. Трудно предсказать, что будет дальше, но одна вещь очевидна: Украине нельзя пропустить еще одну возможность, – пишет он в статье.

К слову, Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.