PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

FT: выборы в Раду – шанс для Украины перейти на новый уровень

В мировых СМИ внеочередные парламентские выборы в Украине называют едва ли не единственным шансом перейти на новый уровень развития, который она не имеет права упустить.

Україна

Директор по вопросам Украины в ЕБРР Маттео Патроне считает выборы в Верховную Раду 21 июля новой точкой отсчета для Украины.

По его словам, Украина приближается к 30-летию независимости от СССР, поэтому пришло время взглянуть на себя в зеркало и подвести итоги с жесткой честностью.

В статье для Financial Times он отметил, что сегодня Украина – это страна с доходами ниже среднего в Восточной Европе, а это следствие бесчисленных потерянных возможностей.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

В то же время Патроны считает, что она имеет огромный потенциал – природные ресурсы, самую плодородную землю в мире, высококвалифицированную рабочую силу и человеческий капитал.

Признает он и успехи некоторых реформ, сокращающих пространство для коррупции.

– Мы уверены, что существует фундамент, на котором можно продолжать строить демократическую и богатую Украину. Весьма вероятно, что после парламентских выборов президентские силы будут в подавляющем большинстве, которого не было ни у одной партии за последние 20 лет. Трудно предсказать, что будет дальше, но одна вещь очевидна: Украине нельзя пропустить еще одну возможность, – пишет он в статье.

К слову, Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Какие политические партии могут зарабатывать в России – исследование
Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию
Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду 2019
За новых или старых? За кого голосовать на выборах (ТЕСТ)
Что делать, если приглашение на выборы не пришло
Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Что такое партийные списки и как они формируются
Когда в Украине парламентские выборы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка