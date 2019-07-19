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Факты / Украина

Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию

В день голосования на парламентских выборах 21 июня в Государственном бюро расследований будут работать телефонные горячие линии для сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Вибори

На выборах в Верховную Раду 21 июля центральный аппарат и территориальные управления ГБР будут работать в особом режиме и принимать сообщения о возможных нарушениях.

В ведомстве отмечают, что будут реагировать на нарушение законодательства в день парламентских выборов субъектами, подследственными ГБР:

  • чиновниками (министры, нардепы, члены ЦИК);
  • правоохранителями и военнослужащими;
  • судьями.

В случае таких нарушений об этом можно сообщить, позвонив на горячую линию (068) 966-70-09, или с помощью онлайн форм обратной связи на официальном сайте ГБР.

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Ранее Факты ICTV рассказывали, что делать, если не пришло приглашение на выборы.

Источник: ДБР

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