Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что безопасность Соединенных Штатов, в частности, зависит от безопасности Украины.

– Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путем. Для США это также очень важно.

Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого, – сказал Тейлор.