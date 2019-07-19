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Факты / Украина / Политика

Мы расцениваем безопасность Украины как безопасность США – Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что если украинцы достигнут успеха в становлении демократического и безопасной страны, то это оттолкнет Россию.

Мы расцениваем безопасность Украины как безопасность США – Тейлор

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что безопасность Соединенных Штатов, в частности, зависит от безопасности Украины.

– Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путем. Для США это также очень важно.

Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого, – сказал Тейлор.

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Представитель США подчеркнул, что положительные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда-либо.

– Украинцы хотят честных выборов, – отметил посол.

Напомним, депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и суден.

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