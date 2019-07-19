Погода в Украине 19 июля будет облачной, но без осадков.

19 июля только в Карпатах днем ​​местами ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 9-14° тепла, днем ​​вернется привычная летняя жара – 23-28°.

В южной части Украины немного жарче – 12-17° ночью и 25-30° днем.

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В Киеве сегодня без осадков.

Ночью следует ожидать 12-14° выше нуля, а днем ​​потеплеет до 24-26°.

К слову, в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, 21 июля, температура воздуха будет достигать 30-33° тепла.