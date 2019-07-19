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Факты / Мир / Россия

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в соцсети карту с украинским Крымом.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство РФ в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен украинской территорией.

В посте процитировали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о “проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве”.

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После этого посольство Украины опубликовало этот же пост в своей аккаунте и поблагодарило Россию за признание очевидного факта.

Также в украинской дипмиссии заявили, что ждут подобных шагов от других ведомств Кремля, в частности МИД.

К слову, в Киеве на выборах президента Украины, 31 марта, в школе вывесили карту Украины без Крыма.

Фото: Dreamstime

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