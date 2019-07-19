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Факты / Украина / Общество

Сколько людей живет в Киеве – названа точная цифра

В Киеве официально зарегистрировано 2 млн 651 тыс. 235 человек. Женщин в столице больше чем мужчин.

Київ

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян обнародовал данные электронного реестра территориальной общины. По его словам, в Киеве официально зарегистрировано 2 млн 651 тыс. 235 человек.

– Мы пока единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде, – рассказал Давтян.

Он отметил, что среди жителей столицы доминируют женщины. Их зарегистрировано 1504144, что составляет 56,7% от общего количества киевлян.

Читайте: Численность населения Украины за пять месяцев сократилась на 122 тыс.

Регистрация дает возможность контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, а также владеть информацией о демографическом состоянии.

Напомним, население Украины за последние пять месяцев уменьшилось на 122,4 тыс. человек.

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