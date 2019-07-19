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Факты / Украина / Политика

Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду 2019

Ставки на выборы в Верховную Раду 2019 продолжают принимать букмекерские конторы.

Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду 2019

Выборы в Верховную Раду 2019 состоятся 21 июля. Букмекерские конторы принимают ставки на то, какие партии пройдут в парламент.

Ставки на выборы 2019, по прогнозам одной из контор, указывают на то, что партия Слуга народа сможет набрать больше 47,5% голосов. Оппозиционная платформа За жизнь остается на втором месте. Коэффициент на то, что она наберет больше 11,5%, составляет 1,70.

На парламентских выборах 2019 партия Европейская солидарность может набрать более 7,5% поддержки. На это указывает коэффициент 1,72.

У партий Батькивщина и Голос есть шанс преодолеть барьер 6,5% с коэффициентами 1,75 и 2,20 соответственно.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)

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Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду 2019 / 2 фотографии

Ставки на выборы 2019 еще одной букмекерской конторы несколько отличаются. Лидером остается партия Слуга народа. Коэффициент на то, что ей удастся набрать больше 47,5% голосов, составляет 1,74. Оппозиционная платформа За жизнь может набрать 12,5% поддержки.

Коэффициент на то, что Европейская солидарность наберет больше 7,5% поддержки, составляет 1,65. Партии Батькивщина и Голос на парламентских выборах 2019 также могут преодолеть барьер 7,5%.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду 2019.

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