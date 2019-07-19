PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

В день выборов в Верховную Раду впервые задействуют систему авиабезопасности МВД

21 июля будет задействовано дополнительно 132,5 тыс. правоохранителей и систему авиационной безопасности МВД.

В день выборов в Верховную Раду впервые задействуют систему авиабезопасности МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в день проведения внеочередных выборов в Верховною Раду для обеспечения порядка впервые будет задействована система авиационной безопасности МВД.

Также 21 июля будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД.

Из них в день голосования будут обеспечивать 73,7 тыс. полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС и 4 699 представителей ВУЗов со специфическими условиями обучения.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

По словам Авакова, будет усилен контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения.

Он напомнил, что на избирательный участок нельзя приносить символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой.

– Нельзя голосовать за другого человека; выносить бюллетень (неважно – заполнен или нет) за пределы участка; показывать кому-нибудь заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в урну более одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, куда обращаться в случае нарушений на выборах.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как распознать ложь во время предвыборной гонки
Чем займутся нардепы ІХ созыва: полномочия Верховной Рады Украины
Кандидаты от Оппоблока: с чем мажоритарщики готовы идти в Раду
FT: выборы в Раду – шанс для Украины перейти на новый уровень
Какие политические партии могут зарабатывать в России – исследование
Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию
Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду 2019
За новых или старых? За кого голосовать на выборах (ТЕСТ)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка