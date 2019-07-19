21 июля будет задействовано дополнительно 132,5 тыс. правоохранителей и систему авиационной безопасности МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в день проведения внеочередных выборов в Верховною Раду для обеспечения порядка впервые будет задействована система авиационной безопасности МВД.

Также 21 июля будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД.

Из них в день голосования будут обеспечивать 73,7 тыс. полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС и 4 699 представителей ВУЗов со специфическими условиями обучения.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

По словам Авакова, будет усилен контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения.

Он напомнил, что на избирательный участок нельзя приносить символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой.

– Нельзя голосовать за другого человека; выносить бюллетень (неважно – заполнен или нет) за пределы участка; показывать кому-нибудь заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в урну более одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, куда обращаться в случае нарушений на выборах.