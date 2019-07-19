Суд в Тбилиси освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле своими детьми.

Грузинская прокуратура не нашла весомых доказательств вины гражданки Украины Юлии Сусляк, которую задержали еще 26 апреля по подозрению в торговле детьми.

Дело закрыли и передадут украинским правоохранителям.

По словам самой Сусляк, ее дело было сфальсифицировано.

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– Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не грозит, – сказала на.

Напомним, 6 июня из Грузии в Украину самолетом президента вернулись десять детей семьи Сусляков из Хмельницкой области.

Юлию Сусляк задержали 26 апреля при попытке переехать в оккупированную Россией Абхазию.

Источник: Рустави 2