Суд в Тбилиси освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле своими детьми.
Грузинская прокуратура не нашла весомых доказательств вины гражданки Украины Юлии Сусляк, которую задержали еще 26 апреля по подозрению в торговле детьми.
Дело закрыли и передадут украинским правоохранителям.
По словам самой Сусляк, ее дело было сфальсифицировано.
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– Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не грозит, – сказала на.
Напомним, 6 июня из Грузии в Украину самолетом президента вернулись десять детей семьи Сусляков из Хмельницкой области.
Юлию Сусляк задержали 26 апреля при попытке переехать в оккупированную Россией Абхазию.
Источник: Рустави 2