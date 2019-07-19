Стоимость обучения на популярных специальностях по контракту в высших учебных заведениях может вырасти в 2020 году.

Проект постановления Кабинета министров О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости, благодаря которому повысят стоимость обучения на популярных специальностях, проходит стадию согласования.

Окончательное решение будет принимать Кабинет министров. Проект постановления устанавливает границу, ниже которой нельзя опустить цену на контрактное обучение на определенных специальностях.

Планируется, что в 2020 году минимальная цена на обучение составит 60% от средней стоимости подготовки одного студента за счет государственного бюджета. В 2021 и 2022 годах этот показатель может вырасти до 70% и 80% соответственно.

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Стоимость обучения может вырасти на 31-й специальности, в частности таких как:

политология;

психология;

журналистика;

право;

международные отношения;

филология;

экономика;

социология;

менеджмент;

маркетинг;

учет и налогообложение;

медицина;

ветеринария.

Если проект постановления будет принят, стоимость обучения должна вырасти не более, чем на 10-25%.

Минимальная стоимость обучения также не может превышать три среднемесячные заработные платы в регионе высшего учебного заведения.

К слову, абитуриенты, у которых есть ошибки в свидетельстве об образовании могут подавать заявления на поступление без замены документа.