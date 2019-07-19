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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду: 19 июля – последний день агитации

Пятница, 19 июля – последний день, когда кандидаты в народные депутаты на выборах в Верховную Раду имеют право проводить агитацию.

Вибори в Україні

Парламентские выборы состоятся 21 июля, поэтому согласно закону 19 июля – последний день проведения предвыборной агитации.

В законе  О выборах народных депутатов Украины говорится, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

То есть в субботу, 20 июля, в 00.00 начинается так называемый день тишины, когда все стены, столбы и борды должны быть очищены от политической рекламы.

За агитацию в день тишины перед выборами предусмотрено наказание. Какое именно – читайте в материале Фактов ICTV.

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