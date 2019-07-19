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Факты / Украина

С душем, туалетом и кондиционером: новые мобильные жилые модули для ВСУ

Президенту Владимиру Зеленскому представили мобильные жилые модули, которые совсем скоро начнут тестировать в зоне ООС.

Мобільні модулі

Президенту Владимиру Зеленскому представили мобильные жилые модули, которые должны улучшить условия пребывания украинских бойцов на передовой.

По словам президента, в них есть кондиционер, обогреватель, душ, туалет и мобильные прачечные.

Он добавил, что они должны улучшить условия пребывания военных на передовой, однако их также могут понадобиться и при проведении военных учений.

– Всего нам нужно 200 таких комплексов. 30 из них уже готовы, еще 10 будут готовы вскоре, я думаю, что до конца этого года соответствующую задачу мы выполним, – сказал Зеленский.

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Среди жилых модулей будут и такие, которые будут вкапывать в землю. Комплектация будут меняться в зависимости от местоположения.

Первые модули будут тестировать в зоне ООС в течение месяца и начнут уже вскоре. Обнаруженные недостатки будут учтены при выполнении заказа.

К слову, украинская компания ХАДО представила снайперскую винтовку Snipex T-Rex.

Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ

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