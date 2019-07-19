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Факты / Украина

Снижение цены на газ в два раза и лекарства по страховке – интервью Юлии Тимошенко

Какие законопроекты необходимо принять в первую очередь после создания нового парламента, на сколько можно снизить цену газа, и какая должна быть минимальная пенсия, рассказала лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

тимошенко

Юлия Тимошенко перед выборами в Верховную Раду в интервью с Лидером партии О главном на ICTV заявила, что цену на газ можно снизить в два раза.

– Первое, это законопроект, который лежит в Верховной Раде – это вернуть украинский газ для потребления людям и бюджетной сфере. И этим законом установить предельную рентабельность, предельную прибыль, которую можно заложить в цену на газ. Мы предлагаем 30%, сегодня закладывают 250-300%, – сказала она.

По словам Тимошенко после принятия такого закона цены на газ не нужно будет устанавливать постановлением правительства.

– Если такой закон будет принят, то цена на газ будет снижена в два раза, цена на тепло – в два раза, цена на горячую воду – в два раза, – сказала политик.

Она отметила, что необходимо принять закон об обязательном медицинском страховании.

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В это страхование будет входить лечение в любом медицинском учреждении Украины и обеспечение лекарствами.

– Третье, что мы безотлагательно думаем можно сделать, это, безусловно, бюджет Украины на следующий год. Это ключевой, фундаментальный законопроект, который может просто переключить политику государства. Бюджет на следующий год – это концентрированная новая политика. Там каждая цифра очень много весит, – сказала Тимошенко.

Она заявила, что первое, что должны сделать новые парламент и правительство – это установить минимальную пенсию на уровне в 3 094 грн.

Тимошенко добавила, что бюджет должен учитывать достойные заработные платы для бюджетников, тарифную политику и субсидии.

Также необходимо вернуть соцвыплаты чернобыльцам, афганцам и многодетным семьям.

Ранее Факты ICTV публиковали программу партии Батькивщина.

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