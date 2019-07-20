За последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов два украинских военнослужащих погибли, а трое получили боевое травмирования.

Боевики также обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

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Под обстрелы попали Широкино, Богдановка, Марьянка, Талаковка, Тарамчук, Гнутово, Новотроицкое, Березово, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Авдеевка, Новогнатовка, Пищевик, Крымское, Южное, Новолуганское, Луганское и Счастье.

Напомним, вражеский снайпер застрелил двух военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.