Три года назад, 20 июля 2016 года, был убит журналист Павел Шеремет. Факты ICTV составили хронологию расследования, которое до сих пор не смогло установить его убийц.

В среду утром, 20 июля, в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился известный журналист Павел Шеремет. Взрыв прогремел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко практически сразу же, как Шеремет выехал из дома около 7.45.

Очевидцы сообщают, что после покушения журналист, который находился в машине один, еще был жив, но умер до приезда скорой помощи.

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Версии убийства

Следователи Генпрокуратуры прорабатывают четыре основные версии преступления: профессиональная журналистская деятельность; личная неприязнь; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Алене Притуле, руководителю Украинской правды, где последние пять лет работал Шеремет).

Приоритетной считают именно первую версию – месть за профессиональную деятельность журналиста.

Расследование убийства Шеремета – 2016-2017 годы

В начале августа 2016 года в Генпрокуратуре заявили, что лица, заложившие взрывчатку под машину, не установлены. При этом ГПУ распространила фото подозреваемых.

10 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о серьезном прогрессе в деле Шеремета. При этом обнародовать информацию в ГПУ отказались.

В августе 2016 года Национальная полиция обратилась в ФБР за помощью в установлении подозреваемых.

В начале сентября 2016 года в полиции заявили об отсутствии существенного прогресса в деле, но выразили уверенность, что “есть все шансы” раскрыть убийство Шеремета.

В середине октября 2016 года в прокуратуре заявили о достигнутом прогрессе в следствии по этому делу.

– Их (свидетелей. – Ред.) появляется все больше, – сообщил начальник криминальной полиции Вадим Троян журналистам.

В феврале 2017 года полиция определила, что взрывное устройство, которым убили журналиста, имело в своем составе противопехотную мину.

Правоохранители предположили, что заказ на убийство Шеремета поступил из Российской Федерации.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что способ, которым был убит журналист, аналогичен тому, который был использован при подготовке покушения на нардепа Антона Геращенко.

При этом правоохранители констатировали, что у следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в этом деле.

В мае 2017 года Юрий Луценко заявил, что следствие допустило серьезную ошибку, не изъяв одну из камер видеонаблюдения. В СБУ, которая занималась изъятием камер, опровергли эту информацию.

В июле 2017 года следствие вновь указало на вероятность российского следа в убийстве Шеремета.

– После убийства Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны, – заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

В октябре 2017 года Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Шеремета пока идет тяжело, но одна зацепка может привести дело к его раскрытию.

Под конец года Нацполиция отчиталась о том, что убийцы Шеремета по-прежнему не установлены.

2018 год

В мае в МВД заявили, что российское гражданство Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора.

В июле в Генпрокуратуре отчитались о проведении более 20 экспертиз в рамках расследования убийства журналиста. Правоохранители продолжают отрабатывать четыре версии преступления.

В этом же месяце полиция заявила, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его личность еще не установлена.

В августе следствие пояснило, что в подрыве авто журналиста не были обнаружены признаки террористического акта.

Тогда же генпрокурор заявил, что у следствия появилась одна ниточка, которая, возможно, приведет к раскрытию убийства.

2019 год

В январе 2019 года Юрий Луценко признал, что даже ФБР не смогло помочь в раскрытии преступления. При этом генпрокурор подчеркнул, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше.

Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.