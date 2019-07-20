В Киеве проходит акция памяти погибшего три года назад журналиста Украинской правды Павла Шеремета.

На акции памяти погибшего три года назад Павла Шеремета присутствует временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.

Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках листовку с надписью Кто убил Павла? 3 года без ответа.

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– Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы, – сказал Тейлор.

На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії. pic.twitter.com/s5amYA210F — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 июля 2019 г.

Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.