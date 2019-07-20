Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают о массовых фактах нарушений действующего законодательства в день тишины: размещение в округах агитационных материалов политических партий, размещение новых билбордов.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в интернете.

На Херсонщине в округе №186 размещен ряд билбордов, выполненных в стилистике политической партии Слуга Народу и надписью: Сделаем их еще раз! 21 июля.

В ОВО №184 билборды с надписью: С заботой о людях! 21 июля. Выбирай. В ОВО №185 – билборды нашПАШ, что может соответствовать инициалам одного из кандидатов, а именно Павла Филипчука, кандидат от оппозиционной платформы За жизнь.

В Запорожской области в ОВО №80 20 июля размещено билборды с надписью: За рабочие места для молодежи, за современную медицину.

На Черниговщине в округе №210 наблюдатели КИУ зафиксировали значительное количество агитационных материалов, до сих пор размещенных на досках объявлений и столбах электроопор.

– В городе Кропивнцький в ОВО №99 20 июля присутствует агитация кандидата Александра Дануцы. В городе Славянск размещено наружную рекламу, выполненную в стилистике политических партий Оппозиционная платформа За жизнь и Оппозиционный блок. Отдельные билборды выполнены в советской стилистике, – говорится в сообщении КИУ.

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В день тишины партии продолжают агитировать / 3 фотографии

В интернете есть реклама официального сайта кандидата в народные депутаты Украины в ОВО №221 Владимира Петрова, а также страница с признаками черного PR против кандидата в народные депутаты по ОВО №96 Ярослава Москаленко.

В частности, распространяется реклама обращение одного из лидеров партии Патриот Михаила Чурила и политической партии Оппозиционный блок. На Закарпатье в день тишины от имени одного из кандидатов рассылают агитационные СМС.

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