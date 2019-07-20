Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.
Отдых у моря летом – один из самых популярных в Украине. Затока привлекает различные возрастные категории. Здесь можно спокойно отдохнуть у моря, а вечером пойти на вечеринку или в ночной клуб. В поселке много различных пансионатов, санаториев, отелей и частных апартаментов, которые сдаются в аренду. Поэтому такой отдых подойдет бюджетным туристам и тем, кто любит гулять “на широкую ногу”.
Пляжи Затоки
В общем, все пляжи здесь бесплатные, песчаные, вход в море – пологий, температура воды летом идеальная для купания. Такие условия подходят для отдыха с маленькими детьми. Почти везде можно арендовать зонтики и шезлонги. На центральных пляжах туристам предлагают различные аттракционы и водные развлечения.
Погода в Затоке летом
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Июнь
|+25,5°С
|+18,9°С
|+21,7°С
|Июль
|+28,5°С
|+23,3°С
|+24,2°С
|Август
|+28,8°С
|+21,6°С
|+24,7°С
Жилье
Отель Welcome Summer
По желанию вы можете заказать платный трансфер. В каждом номере есть телевизор, холодильник, чайник. Завтрак подают по континентальной системе. На территории отеля есть большой бассейн, бар, ресторан, терраса, детские площадки, а также собственный пляж.
Номер на семь ночей для двоих взрослых в июне обойдется в 11 845 грн (завтраки входят в стоимость).
Вилла Валентина
Частные апартаменты с двумя типами номеров: простой и стандартный. В стоимость простого номера входят: холодильник, телевизор, постельное белье, удобства на этаже или на территории. Стандартный предусматривает также кондиционер, собственную ванную и кухонные принадлежности в комнате.
Приготовить еду здесь можно на общей кухне или на мангале, к услугам гостей также беседки, бесплатный wi-fi. За дополнительную плату вам предоставят трансфер до и от виллы, а также стирку, автостоянку и полотенца.
Цена за простой номер для двоих в период с 21.06 по 28.08 составляет 550 грн в сутки. За стандартный номер – 750 грн.
База отдыха Березка
На территории есть мангал, теннисный стол, детская площадка и беседка. Все номера оснащены холодильниками и вентиляторами. В номерах с улучшенными условиями – телевизор, кондиционер, санузел. Для гостей, проживающих в отдельных деревянных домах, туалет и душ находятся во дворе.
Цена за проживание в деревянном доме вдвоем – 400-450 грн в сутки, за номер с удобствами 550-700 грн.
Мини-отель Аджуга
На территории отеля есть небольшой бассейн, шезлонги, парковка, кафе. Здесь можно готовить еду на общей кухне или же заказать комплексное питание. Есть система видеонаблюдения и охрана. К услугам гостей номера с разными ценовыми категориями, в каждом номере кондиционер, телевизор и холодильник.
В период с 22.06 по 25.08 цена двухместного номера – 750-800 грн в сутки.
Развлечения
Аквапарк
Ориентировочная цена для детей до 140 см – 400 грн, для взрослых – 600 грн.
Луна-парк
Парк с большим количеством аттракционов для детей и взрослых всех возрастов. Вход бесплатный, оплата производится отдельно за каждую услугу.
Морские развлечения
На пляжах Затоки предлагают различные виды активных развлечений: виндсерфинг, водные скутеры и катамараны, бананы, рыбалку, прогулки на катере, полеты на парашюте и дельтаплане и др.
Ночные клубы и дискотеки
Самые популярные клубы в Затоке: Посейдон, Клаб-хаус, Гранит, Казанова, Дикий Зед, Кусты, Сказка, Твиндек и др.
Экскурсии
Рядом с Затокой находятся много интересных мест, куда можно пойти на экскурсию:
- Центр культуры и вина Шабо;
- Аккерманская крепость;
- Одесские катакомбы;
- Святой источник Иоанна Сочавского;
- город Вилково.
С Затоки регулярно отправляются автобусы в Одессу, где также есть что посмотреть.
Затока – это место, где можно сочетать спокойный отдых на пляже с культурной программой и активными видами спорта. Здесь вы найдете жилье и развлечения на любой вкус и достаток. Поэтому запасайтесь кремом для загара и отправляйтесь навстречу приключениям.
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Фото: dreamstime, booking.com, shabo.ua, Аккерманская крепость, Villa Valentina, dorogovkaz.com, Аквапарк Затока, База отдыха Березка, Ukraine is, Одесские катакомбы