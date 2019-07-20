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Факты / Украина

Война на Донбассе: снайпер боевиков застрелил двух военных ВСУ

Вражеский снайпер застрелил двух военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Война на Донбассе: снайпер боевиков застрелил двух военных ВСУ

В результате обстрела снайпером на Донбассе погибли двое военных отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

В штабе сообщили, что под огонь военные попали во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа.

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Одного военного госпитализировали в ближайшую районную больницу, где он скончался от полученного ранения.

Второй военный получил пулевое ранение в бок и руку во время попытки вынести побратима на носилках из зоны обстрела. Он погиб на месте.

Напомним, 18 июля  боевики шесть раз обстреляли украинские позиции и ранили одного бойца.

Источник: Штаб ООС

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