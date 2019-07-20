Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились горячие версии.

енеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также есть горячие версии.

– Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошено сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии, — написал Луценко.

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Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, собирает правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.