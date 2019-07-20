Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, собирает правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя Службы безопасности собраться и доложить о ходе расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Зеленский отметил, что украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос Кто убил Павла?

– Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли делом чести. Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться Генпрокурора, Министра внутренних дел, председателя Нацполиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования, – отметил Зеленский.

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Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.