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Факты / Украина / Политика

Зеленский хочет получить отчет о расследовании дела Шеремета

Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, собирает правоохранительные органы, чтобы они доложили ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Зеленский хочет получить отчет о расследовании дела Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя Службы безопасности собраться и доложить о ходе расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Зеленский отметил, что украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос Кто убил Павла?

– Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли делом чести. Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов.

23 июля прошу собраться Генпрокурора, Министра внутренних дел, председателя Нацполиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования, – отметил Зеленский.

Читайте: Годовщина убийства Шеремета: хронология расследования, которое длится три года

Напомним, имя Шеремета внесено в Мемориал журналистам в Музее новостей Newseum в Вашингтоне, США.

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