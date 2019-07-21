PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Бургеры и картофель фри: что происходит в штабе Слуги народа

В Украине проходят выборы в Верховную Раду 2019. Что происходит в штабе партии Слуга народа – читайте в материале.

Бургеры и картофель фри: что происходит в штабе Слуги народа

Что происходит и как выглядит штаб партии Слуга народа – читайте на Фактах ICTV.

Штаб партии находится в КВЦ Парковый. Его оформление мало отличается от оформления во время президентских выборов. На сценах выступают спикеры команды, оборудованы фотозоны.

Штаб Слуги Народа условно разделен на несколько зон. В одной из них можно поиграть в настольный теннис и футбол. Еще в одной зоне расположился бар. Здесь угощают картофелем фри и бургерами.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Бургеры и картофель фри: что происходит в штабе Слуги народа / 9 фотографий

Читайте: Явка на выборах в Верховную Раду

Напомним, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вино, десерты и шашлык: что происходит в штабе Европейской солидарности
Во Львове женщина пыталась съесть бюллетени
Нарушения на выборах в Верховную Раду – способ навредить оппоненту
С семьей и улыбкой: как звезды голосуют на парламентских выборах
На избирательном участке Николаева человек снял штаны и трусы
Какая должна быть явка, чтобы выборы в Раду состоялись
Явка на выборы 2019: причины отказа электората от голосования
Экзит-пол на парламентских выборах: как проводят и можно ли доверять
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка