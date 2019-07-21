В Украине проходят выборы в Верховную Раду 2019. Что происходит в штабе партии Слуга народа – читайте в материале.

Что происходит и как выглядит штаб партии Слуга народа – читайте на Фактах ICTV.

Штаб партии находится в КВЦ Парковый. Его оформление мало отличается от оформления во время президентских выборов. На сценах выступают спикеры команды, оборудованы фотозоны.

Штаб Слуги Народа условно разделен на несколько зон. В одной из них можно поиграть в настольный теннис и футбол. Еще в одной зоне расположился бар. Здесь угощают картофелем фри и бургерами.





































Бургеры и картофель фри: что происходит в штабе Слуги народа / 9 фотографий

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Напомним, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.