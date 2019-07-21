Избирательный бюллетень на парламентские выборы 2019, который человек ошибочно может испортить, подлежит обмену на новый. Как заполнять бюллетени и почему не у всех по два бюллетеня – читайте в материале Фактов ICTV.

Бюллетень на парламентские выборы 2019 избиратель получит на руки, когда предъявит документ, подтверждающий его личность и гражданство Украины.

Далее придется поставить подписи: в списке избирателей о получении документа и на контрольном талоне бюллетеня.

Как заполнять бюллетени

Вам выдадут два бюллетеня, если вы голосуете по месту прописки. Один – со списками партий, другой – с кандидатами, которые баллотируются по вашему мажоритарному округу.

Первый – стандартный для всех. Второй – отличается для избирателей в разных округах (длина бюллетеня зависит от количества депутатов, которые баллотируются).

В каждом из них необходимо поставить по одной отметке.

Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019

Кто сменил место голосования, тот будет голосовать только за партийные списки.

В квадрате напротив названия партии, которую вы хотите поддержать на выборах, следует поставить отметку +.

Аналогичным образом необходимо оставить отметку во втором бюллетене напротив фамилии депутата-мажоритарщика, за которого вы решили проголосовать в своем округе.

После этого избиратель должен лично опустить свои бюллетени в урну на участке.





















Бюллетень на парламентские выборы 2019: как выглядит и как правильно заполнить / 5 фотографий

Что запрещено делать с бюллетенем

Голосовать можно только в специально оборудованной кабине.

Передавать кому-то другому свой бюллетень запрещено.

В кабинке может находиться только один человек (за исключением людей, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья).

Выносить бюллетень за пределы участка и фотографироваться с заполненным бюллетенем также запрещено.

Запрещено оставлять на бюллетене отметки, по которым можно определить вашу личность (такой документ признают недействительным).

Что делать, если испортил бюллетень

Обратитесь в комиссию с письменным заявлением, вам должны выдать другой бюллетень, ошибиться можно только один раз.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Фото: ЦИК