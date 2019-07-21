Еще до осени Верховная Рада IX созыва может собраться на свою первую сессию. Окончание войны, снижение коммунальных тарифов и громкие посадки коррупционеров – именно этого, согласно опросам, от власти прежде всего ожидают избиратели.

От нового состава парламента ожидают, прежде всего, антикоррупционных решений. Чтобы дела против высоких чинов стали не пиаром, а реальностью, необходимо разблокировать работу созданного Антикоррупционного суда.

Во-вторых, утверждение новой редакции статьи о незаконном обогащении c упрощенной процедурой конфискации неподтвержденных доходов.

В наследство новому парламенту нынешних нардепов перейдет и закон о временных следственных комиссиях, который нормирует процедуру импичмента президента. Его депутаты приняли еще в начале июня, но без учета позиции президента Зеленского, который он так и не подписал, но и своим правом вето не воспользовался. Хотя смысла в этом деле и немного. Ведь, по Конституции, для импичмента нужны нереальные три четверти депутатских голосов.

Что эксперты считают наиболее вероятным, так это ограничение депутатской неприкосновенности, о котором идет речь с 2000 года. Волю разрубить этот “гордиев узел” сейчас демонстрируют едва ли не все политические силы. Но иногда доходят до крайностей. Предлагают неприкосновенность не ограничить, а совсем отменить. И этим пугают не только депутатов, но и юристов.

Беззащитны парламентарии – не лучшие законодатели. Тем более, что депутатские прогулы, а затем – массовое кнопкодавство, стали едва ли не самым большим бичом Рады нынешней. Сенсорную кнопку, которая сделала невозможным голосование за соседа, так и не ввели.

Во многих европейских парламентах большинство решений принимаются не абсолютной, как у нас, а относительным большинством голосов. Избиратели же традиционно ждут, чтобы решение парламента способствовали не определенным людям или структурам, а восстановлению справедливости и улучшению жизни. А для этого нужны структурные реформы и перезагрузки судебной власти.

Еще одна многострадальная реформа, которую будет непросто принять новому парламенту, запуск рынка сельхозземель. Распри вокруг темы продажи земли продолжаются уже десятки лет.

Вопреки земельному кодексу его ежегодно откладывают еще с 2002-го. Наживаются на теневых земельных схемах не только дельцы из аграрных корпораций, но и чиновники, которые управляют миллионами гектар государственных черноземов.

Придется новому парламенту, наверное, заново поработать и над Избирательным кодексом, которым действующие нардепы эпически завершили свою каденцию. Он отменяет скандальную мажоритарку и вводит открытые списки, но почему-то аж с декабря 2023 года. И без учета предложений президента.

Напомним, Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.