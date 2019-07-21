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Где смотреть выпуск Фактов ICTV и результаты экзит-пола

Смотрите последние новости о парламентских выборах 2019 в Украине и результаты экзит-пола в режиме онлайн на Фактах ICTV.

Где смотреть выпуск Фактов ICTV и результаты экзит-пола

21 июля в Украине проходят парламентские выборы 2019. Украинцы имеют возможность отдать свои голоса за одну из 22 партий и своего фаворита на мажоритарных округах.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Факты ICTV следят за последними событиями и ведут прямые трансляции волеизъявления украинцев.

В частности, уже в 20.00 появятся результаты экзит-пола.

Также Факты ICTV следят за нарушениями во время проведения парламентских выборов 2019.

Фото: Dreamstime

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