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Фуршет и напитки: как выглядит штаб Голоса

Как выглядит штаб партии Голос – читайте в материале.

Фуршет и напитки: как выглядит штаб Голоса

В штабе партии Голос журналисты и представители команды также следят за результатами выборов в Верховную Раду 2019.

Здесь обустроена сцена, где проходят брифинги и регулярно сообщают актуальные новости.

Также обустроена зона фуршета для журналистов. Угощают кофе и различными вкусностями. В еще одном зале поставили баннер, где можно оставлять свои пожелания или записи.

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Фуршет и напитки: как выглядит штаб Голоса / 4 фотографии

Читайте: Явка на выборы в Верховную Раду 2019

Напомним, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.

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