PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Глобальные коалиционные переговоры будут после результатов выборов – Разумков

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков прогнозирует глобальные коалиционные переговоры после результатов выборов в Верховную раду 2019.

Глобальные коалиционные переговоры будут после результатов выборов – Разумков

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что после объявления окончательных результатов выборов в Верховную раду 2019 года

пройдут глобальные коалиционные переговоры.

– Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более или менее результаты выборов по партийным спискам. До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры, – отметил Разумком.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 стартовали

Также он допускает, что займет пост главы Верховной Рады нового созыва, но обсуждать этот вопрос рано.

Ранее Факты ICTV писали, как вести себя на парламентских выборах 2019.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пистолет, нож и бита: возле участка в Коростышеве задержали титушек
В Херсонской области образовался дефицит бюллетеней для туристов
Явка на выборах в Верховную Раду 2019: первые данные ЦИК на 12.00
На одном участке Днепропетровщины проголосовали 100% избирателей
Где смотреть выпуск Фактов ICTV и результаты экзит-пола
Это не игра – бабушка отчитала Разумкова на участке
Притула проголосовал на выборах в Раду за хорошее настроение украинцев
Бюллетень на парламентские выборы 2019: как выглядит и как правильно заполнить
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка