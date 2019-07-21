Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков прогнозирует глобальные коалиционные переговоры после результатов выборов в Верховную раду 2019.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что после объявления окончательных результатов выборов в Верховную раду 2019 года

пройдут глобальные коалиционные переговоры.

– Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более или менее результаты выборов по партийным спискам. До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры, – отметил Разумком.

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Также он допускает, что займет пост главы Верховной Рады нового созыва, но обсуждать этот вопрос рано.

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