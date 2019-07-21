Оппозиционная платформа – За життя может получить 36 мандатов в Верховной Раде, согласно результатам экзит-пола. Каким будет список партии Оппозиционная платформа – За життя в парламенте, читайте в материале.
По предварительным результатам Национального экзит-пола, партию Оппозиционная платформа – За життя поддержали 11,4% избирателей. Таким образом партия может получить в новой Раде 36 мандатов.
Кто проходит в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа – За життя
- Бойко Юрий
- Рабинович Вадим
- Медведчук Виктор
- Королевская Наталья
- Левочкин Сергей
- Нимченко Василий
- Шуфрич Нестор
- Ларин Сергей
- Дунаев Сергей
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Иоффе Юлий
- Папиев Михаил
- Абрамович Игорь
- Исаенко Дмитрий
- Скорик Николай
- Суркис Григорий
- Киселев Игорь
- Загородний Юрий
- Бурмич Анатолий
- Левочкина Юлия
- Колтунович Александр
- Мамка Григорий
- Кальцев Владимир
- Павленко Юрий
- Приходько Наталья
- Черный Виктор
- Борт Виталий
- Макаренко Михаил
- Волошин Олег
- Плачкова Татьяна
- Пузанов Александр
- Мамоян Суто
- Кива Илья
- Кузьмин Ренат
- Качный Александр
Читайте: Результаты экзит-пола 2019
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