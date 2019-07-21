Оппозиционная платформа – За життя может получить 36 мандатов в Верховной Раде, согласно результатам экзит-пола. Каким будет список партии Оппозиционная платформа – За життя в парламенте, читайте в материале.

По предварительным результатам Национального экзит-пола, партию Оппозиционная платформа – За життя поддержали 11,4% избирателей. Таким образом партия может получить в новой Раде 36 мандатов.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа – За життя

Бойко Юрий Рабинович Вадим Медведчук Виктор Королевская Наталья Левочкин Сергей Нимченко Василий Шуфрич Нестор Ларин Сергей Дунаев Сергей Козак Тарас Столар Вадим Иоффе Юлий Папиев Михаил Абрамович Игорь Исаенко Дмитрий Скорик Николай Суркис Григорий Киселев Игорь Загородний Юрий Бурмич Анатолий Левочкина Юлия Колтунович Александр Мамка Григорий Кальцев Владимир Павленко Юрий Приходько Наталья Черный Виктор Борт Виталий Макаренко Михаил Волошин Олег Плачкова Татьяна Пузанов Александр Мамоян Суто Кива Илья Кузьмин Ренат Качный Александр

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