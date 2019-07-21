Что происходило в штабе Голос во время парламентских выборов, какое настроение у команды и какая была реакция на результаты экзит-пола – читайте в репортаже Фактов ICTV.

Святослав Вакарчук прибыл на избирательный участок около 13.30. Лидер партии обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на выборы и сознательно отдать свой голос.

– Обращаюсь с просьбой ко всем, кто еще не проголосовал – независимо от ваших партийных предпочтений, придите, пожалуйста, и проголосуйте. Это очень важно, потому что от вашего голоса зависит будущее страны.

В 15.00 Вакарчук прибыл в свой штаб, который расположен в Stereo Plaza, однако ненадолго. Вместе с другими членами команды политик решил “проконтролировать”, как продвигается голосования на разных избирательных участках.

– Очень классный настрой! У меня было гораздо больше переживаний, и я был более напряженный в начале избирательной кампании, чем сейчас, – делится эмоциями Святослав Вакарчук.

Между тем, пока все было спокойно, мы прошлись по штабу, чтобы показать, как он выглядел изнутри.

Помещение очень просторное и разделено на несколько комнат. В первой – сцена для брифингов и небольшой фуршет.













І все буде добре: как прошли парламентские выборы в штабе Голос / 3 фотографии

Благодаря такому полумраку начинает казаться, что ты находишься на каком-то камерном концерте в небольшом баре, и сейчас Вакарчук выйдет на сцену не с политической речью, а с новой песней.

Вторая комната светлая, со столиками для работы и оранжевыми пуфами для отдыха. Именно в этом зале обычно работали представители штаба.









І все буде добре: как прошли парламентские выборы в штабе Голос / 2 фотографии

– Основное отличие нашей партии от других, скорее от старых партий, в том, что у нас все молодые представители, которые ни разу не были задействованы в коррумпированных схемах, – рассказывает представитель штаба.

Чтобы у вас сложилось целостное впечатление, как выглядел штаб, мы засняли для вас небольшой обзор.

Если говорить о фуршете, то организаторы поработали хорошо, особенно над подбором продуктов. Начиная от разнообразных фруктов и ягод, и до хамона, запеченного мяса и рыбы.

























І все буде добре: как прошли парламентские выборы в штабе Голос / 6 фотографий

Ничего необычного не было, но блюд на разные вкусы было достаточно.

По результатам данных Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, партия Голос набрала 6,3%.

Как отреагировал на такой показатель Святослав Вакарчук – смотрите в нашем видео.

– По поводу коалиции – будет видно уже после объявления результатов, ведь сейчас мы не до конца понимаем, будет ли это коалиция двух партий или трех. Но мы точно знаем, что ни при каких обстоятельствах не объединимся с пророссийскими партиями, – комментируют представители партии Голос.

Напоследок Вакарчук отметил, что приход его партии в политику – это уже победа, но все же, стоит дождаться предварительных результатов от ЦИК.

– Я абсолютно уверен в том, что результат, который мы сейчас покажем, будет очень знаковым для Украины. Это только начало большой длинной дороги. Я точно знаю, что мы уже победили как новая политическая сила с тем фактом, что мы пошли в парламент и показали совершенно новый стандарт украинской политики, а дальше – больше.

В общем, в течение дня в штабе царила позитивная непринужденная атмосфера, Святослав Вакарчук радостно общался с журналистами и другими гостями, а после объявления результатов, на всех ждал виниловый диджей-сет от басиста группы Океан Эльзи.

Кстати, мы также писали, как проходили выборы в Верховную Раду по всей территории Украины.

Анастасия Дячкина