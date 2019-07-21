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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара после выборов в Раду – прогноз

В понедельник, 22 июля, после голосования на парламентских выборах в Украине курс доллара может вырасти максимум на 10 копеек.

Долари

Курс доллара после выборов в Раду может вырасти в пределах 10 копеек.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, що в ближайшую неделю после выборов курс доллара к гривне сильно не изменится.

– Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,0 грн, – отметил он.

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По его мнению, предвыборная кампания практически не отразилась на валютном рынке.

– Более того, если в четверг доллар на межбанке попытался подняться выше 26 грн, то уже в пятницу вернулся ниже этой планки, – добавил эксперт.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинские предприниматели улучшили прогноз по курсу гривны.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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