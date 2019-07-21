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На Буковине кандидат в депутаты опубликовала фото с бюллетенем

На Буковине кандидат в народные депутаты опубликовала снимок с бюллетенем.

На Буковине кандидат в депутаты опубликовала фото с бюллетенем

На Буковине киберполиция обнаружила фотографию с избирательным бюллетенем, который опубликовала кандидат в народные депутаты.

Читайте: Нарушения на парламентских выборах 2019

– Во время мониторинга сети интернет киберполиция обнаружила сообщение кандидата в народные депутаты Украины, в котором размещена ее фотография с избирательным бюллетенем, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Источник: ОПОРА

Фото: УНИАН

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