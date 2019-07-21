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Факты / Украина

На Донбассе ранены двое военных

20 июля двое украинских военных получили ранения на Донбассе.

На Донбассе ранены двое военных

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Сепаратисты 26 раз нарушили режим прекращения огня и 12 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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Также боевики стреляли из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

21 июля обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.

Источник: Штаб ООС

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