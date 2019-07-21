20 июля двое украинских военных получили ранения на Донбассе.

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Сепаратисты 26 раз нарушили режим прекращения огня и 12 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Читайте: Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе

Также боевики стреляли из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

21 июля обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.