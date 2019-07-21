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Факты / Украина / Политика

В Херсонской области образовался дефицит бюллетеней для туристов

В Херсонской области на 185-м округе возникли проблемы с количеством бюллетеней из-за большого количества отдыхающих на Арабатской Стрелке, сменивших место голосования, и военных.

В Херсонской области образовался дефицит бюллетеней для туристов

В Херсонской области на 185 округе существует риск возникновения дефицита бюллетеней за большого количества туристов, которые изменили место голосования.

– По нашей информации, не поступили вовремя бюллетени с учетом избирателей, сменивших место регистрации и отдыхающих на Арабатской Стрелке на Азовском море, и с учетом военных одной из частей по этому же 185-му округу, – отметил руководитель Херсонской областной организации КИУ Дементий Белый.

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Он добавил, что такие проблемы возникли из-за отсутствия практики голосования в летний сезон в курортных районах.

– На 185 округе голосуют военные, то там проблема возникла из-за того, что УИК не может добраться в ОИК по дополнительным бюллетенями, потому что у них нет горючего для автомобиля для этой незапланированной поездки, – добавил Дементий Белый.

На Херсонщине на выборах в Раду временно изменили место голосования почти 9 200 граждан, что на 3 тыс. больше, чем на выборах президента.

Ранее Факты ICTV писали, как вести себя на парламентских выборах 2019.

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