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Факты / Украина / Политика

На одном участке Днепропетровщины проголосовали 100% избирателей

На одном из избирательных участков в городе Покров на Днепропетровщине уже проголосовали все 100% избирателей.

На одном участке Днепропетровщины проголосовали 100% избирателей

На Днепропетровщине в городе Покров уже проголосовали все 100% избирателей на участке №120852.

– По состоянию на 9.50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели. В целом количество избирателей составляет 96 граждан, – сообщают в ОПОРЕ.

Читайте: В вышиванках и с небольшими очередями: как украинцы голосуют за рубежом

УИК №120852 расположена в государственном учреждении Покровский исправительный центр (№79).

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Источник: ОПОРА

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