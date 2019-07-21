На одном из избирательных участков в городе Покров на Днепропетровщине уже проголосовали все 100% избирателей.
На Днепропетровщине в городе Покров уже проголосовали все 100% избирателей на участке №120852.
– По состоянию на 9.50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели. В целом количество избирателей составляет 96 граждан, – сообщают в ОПОРЕ.
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УИК №120852 расположена в государственном учреждении Покровский исправительный центр (№79).
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