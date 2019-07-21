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Факты / Украина

Не расслабляйтесь: Зеленский о местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное проведение в Украине досрочных местных выборов.

Не расслабляйтесь: Зеленский о местных выборах

Президент Владимир Зеленский рассказал о возможных досрочных местных выборах.

Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь, – сообщил президент в штабе партии Слуга народа.

Также Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса украинских военнопленных моряков в ближайшее время.

Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас.

Президент также добавил, что закон об импичменте, а не дополнение к нему, будет одним из первых.

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Владимир Зеленский также отметил, что после парламентских выборов будет назначен генеральный прокурор Украины. А премьер-министром должен быть новый человек, который разбирается в экономике.

Президент поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.

Напомним, ранее стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019. В соответствии с ними, в парламент проходят пять партий.

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