Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное проведение в Украине досрочных местных выборов.
Президент Владимир Зеленский рассказал о возможных досрочных местных выборах.
Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь, – сообщил президент в штабе партии Слуга народа.
Также Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса украинских военнопленных моряков в ближайшее время.
Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас.
Президент также добавил, что закон об импичменте, а не дополнение к нему, будет одним из первых.
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Владимир Зеленский также отметил, что после парламентских выборов будет назначен генеральный прокурор Украины. А премьер-министром должен быть новый человек, который разбирается в экономике.
Президент поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.
Напомним, ранее стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019. В соответствии с ними, в парламент проходят пять партий.