По форме правления Украина стала президентско-парламентской республикой после принятия Конституции в 1996 году. Глава государства получил прямое влияние на исполнительную власть. Лично предлагал премьер-министра и состав правительства, но должен был согласовать это с Верховной Радой. Леонид Кучма настаивал, что это временно, пока государство в кризисе и продолжается его становление. А по начальной концепции форма правления должна быть другой – как в современной Европе.

Но в 90-ые 2/3 парламента были коммунистами, что выливалось в постоянный конфликт между депутатами и президентом. Тем не менее, после договоренностей и различных пертурбаций в период с 1996 по 2004 год, по Конституции, у президента было больше полномочий, чем у Верховной Рады.

В независимой Украине форма государственного правления дважды менялась благодаря революциям. После двух майданов: в 2004 и 2014 годах страна превращалась в парламентско-президентскую республику.

В 2010-м с приходом пророссийского президента Конституционный суд признал политреформу от 2004-го неконституционной, и Украина снова вернулась к президентско-парламентской модели. Это решение многие назвали началом узурпации власти Януковичем.

Многие называют украинскую Конституцию книгой изменений. Оно и неудивительно, ведь после победы Евромайдана и бегства Януковича главный закон снова переписали и Украина снова вернулась к парламентско-президентской модели, которая существует по сей день.

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В украинской Конституции четко прописаны полномочия различных ветвей власти. Но в жизни, а не на бумаге, это работает иначе.

Американист Александр Потехин сравнивает украинскую и американскую модели правления. В отличие от смешанной системы в Украине, США – президентская республика. Но считается образцом демократии, потому что там на практике работает четкое разделение: в руках президента сосредоточена вся исполнительная власть, он одновременно глава государства и правительства, законодательная – у Конгресса, судебная – у Верховного суда.

Как бы то ни было, у каждой страны своя политическая традиция и модель. В Украине смешанная, в США – президентская, а в большинстве европейских стран – парламентская. Хотя номинально некоторые из государств до сих пор и считаются монархиями, как, например Великобритания, больше всего полномочий в европейских странах все равно у парламента, который избирает правительство, а не редко и президента.

Яркий пример – Германия, где все знают избранного парламентом канцлера, но почти никто не знает главу государства. Сейчас, кстати, им является экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Зато в Великобритании знают и королеву, и премьер-министра.

Из старых европейских демократий исключение составляет Франция, где президент имеет больше полномочий, чем парламент. Во Франции такая ситуация сложилась после прихода к власти сильного президента Де Голля.

Именно глава республики назначает премьер-министра, и по его предложению утверждают всех министров. Но есть предохранитель от диктатуры – если большинство во французском парламенте такое правительство не устроит, коалиция может объявить ему вотум недоверия, что означает немедленную отставку кабмина.

Какая форма правления подходит Украине

Среди новых демократий ЕС к французской модели ближе всего Польша. В Варшаве много зависит от того, кто победил на парламентских выборах. Если сформирована оппозиционная к президенту коалиция, то возникает дуализм власти. Как было при президента Качиньском и премьере Туске.

Отдельным блоком стоят супер-президентские республики, где разделение властей выполняется только на бумаге, а по факту страной руководит один человек. В таких государствах десятилетиями не меняется власть и даже сейчас сохраняется культ личности. Самыми яркими примерами являются Средняя Азия. Таджикистан, Казахстан, Туркменистан. А также Россия.

Существует сейчас и такая экзотика, как социалистические однопартийцы-государства: Китай, Вьетнам и Лаос, а также абсолютные монархии Аравийского полуострова: Саудовская Аравия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем украинские эксперты и законодатели уверены, что в нынешних условиях российской агрессии наиболее оптимальной формой для Украины является парламентско-президентская республика, где внутренними вопросами занимается многопартийный парламент, а внешней политикой и обороной – президент.

К слову, Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.