Появились предварительные результаты голосования. Кто преодолел барьер на выборах в Верховную Раду 2019, почему голоса распределились таким образом и сколько мест в Раде могут получить политсилы – в материале Фактов ICTV.

Предварительные результаты голосования свидетельствуют, что в Раду проходят пять партий.

Первые результаты голосования обнародовал Национальный экзит-пол.

Отметим, что возможная погрешность на выборах в Верховную Раду 2019 составляет до 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий, так что ситуация еще может измениться.

Читайте: Результаты экзит-пола 2019

– У нас еще 0,5-1% погрешности. Это точность, с которой работают социологи. Поэтому Смешко сейчас на грани – может пройти, а может не пройти, – объясняет Ирина Бекешкина, директор Фонда Демократические инициативы.

Сколько мандатов получат партии

Из 450 мандатов народных депутатов 225 отдаются партиям, а еще 225 – мажоритарщикам (из-за временной оккупации их в этом году 199).

Распределение мест среди мажоритарщиков можно будет рассчитать только по результатам ЦИК.

Впрочем, уже по данным Национального экзит-пола можно посчитать, сколько мест получат партии. Подчеркиваем – это лишь приблизительные цифры. Более точно – после результатов ЦИК.

Почему в парламент прошли именно эти партии?

Результаты, по крайней мере те, которые обнародовал Национальный экзит-пол, прогнозируемые. Такие данные показывали соцопросы за неделю до выборов.

44,2%, которые взяла партия Слуга народа, свидетельствуют, что монопольного большинства в следующем парламенте не будет, уверен политолог Александр Антонюк.

– Мы не знаем, сколько возьмут мажоритарщики. Однако все равно им придется втягивать кого-то в коалицию – это будет или Голос, или Батькивщина.

Кстати, как первая, так и вторая партии неоднократно заявляли о готовности к коалиции с президентской политсилой.

На втором месте оказалась Оппозиционная платформа – 11,5%. Политолог подчеркивает – наличие большого количества политических игроков на одном патриотическом электоральном поле размыло единую силу, а потому опозиция взяла такой процент.

– Если бы был один политический проект, я думаю, что парламент был бы не менее проукраинским, чем был предыдущего созыва.

И Украинская стратегия Гройсмана, и Европейская солидарность, и частично Голос имеют одинаковый электорат.

Политолог добавляет, что Украинская стратегия Гройсмана, которая по предварительным данным набрала 2,2%, имела шансы, но ей не хватило времени для развития политсилы. Кроме того, Антонюк отметил, что не хватило и доверия избирателя.

– Нельзя “топить” против своих партнеров. Могла бы быть большая толерантность.

На грани оказалась и партия Игоря Смешко, лидер которой на президентских выборах получил значительный процент – 6,04%. Это обусловлено качеством списка, который представила политсила, отметил эксперт.

– Список не того качества, на который рассчитывал консервативный избиратель. Кампания, по сути, была провальная.

На этих выборах сработало то, что у людей давно был запрос на новые лица. Это и обусловило высокие рейтинги Слуги народа, отметила Ирина Бекешкина.

Новая партия Голос, которая также позиционировала себя как не системная политсила, получила 6,3%, что дает основания говорить о том, что она прошла.

– Голос частично взял процент Слуги народа, частично – Европейской солидарности, – объясняет Бекешкина.

Явка избирателей пока неизвестна, но уже сейчас можно говорить, что она ниже, чем обычно. Социолог отметила, что низкая явка обусловлена ​​временем года:

– Лето. Кто-то в отпусках, кто-то уехал работать за границу.

А что с мажоритарщиками?

Данные на 199 мажоритарных округах объявит ЦИК. Какие мажоритарщики победят, сказать сложно, впрочем, уже сейчас прогнозируют, что Слуга народа может победить на большинстве округов.

Об этом, кстати, говорят и в самом штабе:

– Мы понимаем, что с большой вероятностью у нас будет большая фракция, много мажоритарщиков, а это означает большую ответственность за то, что будет в стране в течении пяти лет, – отметила Галина Янченко, №5 в списке партии.

Антонюк объясняет такую ​​популярность тем, что избиратели голосовали больше за бренд, чем за персоналии.

– Люди, которые голосовали за Слугу народа, автоматически голосовали за такого же мажоритарщика.

Кроме того, он добавляет, что Слуга народа, как и на президентских, отличилась хорошей организацией.

– У них был неплохо развит бэк-офис. Он синхронизировал избирательную кампанию всех мажоритарщиков – они все были в одном цвете, в одном шрифте, и в одной стилистике. Это сыграло.

По предварительным данным, следующий парламент будет представлен пятью партиями. Более конкретные цифры увидим через несколько дней, когда ЦИК обработает большее количество протоколов. Ну а пока – парламентские выборы позади, так что можно перевести дыхание.

Лилия Ященко