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Нарушения на парламентских выборах 2019

Среди нарушений на парламентских выборах 2019 году в Украине есть как технические, так и преднамеренные ошибки людей. Факты ICTV следят за несоблюдением закона вот время волеизъявления на выборах в Раду.

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09:51 - 21 июля

В Полтаве зафиксировали факт фотографирования бюллетеня в кабинке для голосования.

По словам наблюдателя Опоры, в УИК №531216 около 8.35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего появилась вспышка камеры на телефоне.

Девушку задержали правоохранители, сейчас она дает объяснения полиции.

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09:05 - 21 июля
В Запорожье заменили 558 бюллетеней

В Запорожье перед началом голосования ОИК одномандатного избирательного округа №76 получила 558 бюллетеней для участка № 231006.

Замена произошла из-за того, что на предварительно полученных бюллетенях в неподходящем месте была поставлена печать о выбытии кандидата в нардепы, самовыдвиженца Василия Полюсова и документы считались испорченными.

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В Запорожье заменили 558 бюллетеней / 3 фотографии
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08:24 - 21 июля

Члены 624 участковой избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки протоколов с “итогами” голосования на выборах в Верховную Раду.

Когда на место прибыли правоохранители, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы, чтобы скрыть следы преступления.

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08:21 - 21 июля

В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп выбыл возле другого кандидата.

Голова УИК №181323 говорит, что такая ситуация произошла механически.

Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждут новые бюллетени.

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