Среди нарушений на парламентских выборах 2019 году в Украине есть как технические, так и преднамеренные ошибки людей. Факты ICTV следят за несоблюдением закона вот время волеизъявления на выборах в Раду.
В Полтаве зафиксировали факт фотографирования бюллетеня в кабинке для голосования.
По словам наблюдателя Опоры, в УИК №531216 около 8.35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего появилась вспышка камеры на телефоне.
Девушку задержали правоохранители, сейчас она дает объяснения полиции.
В Запорожье перед началом голосования ОИК одномандатного избирательного округа №76 получила 558 бюллетеней для участка № 231006.
Замена произошла из-за того, что на предварительно полученных бюллетенях в неподходящем месте была поставлена печать о выбытии кандидата в нардепы, самовыдвиженца Василия Полюсова и документы считались испорченными.
Члены 624 участковой избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки протоколов с “итогами” голосования на выборах в Верховную Раду.
Когда на место прибыли правоохранители, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы, чтобы скрыть следы преступления.
В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп выбыл возле другого кандидата.
Голова УИК №181323 говорит, что такая ситуация произошла механически.
Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждут новые бюллетени.