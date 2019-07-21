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Факты / Украина

РФ прислала на Донбасс “наблюдателей” спортивной внешности – МВД

МВД располагает информацией о попытках России сорвать избирательный процесс в Украине.

Вибори в парламент 2019

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил о попытке страны-агрессора сорвать избирательный процесс в Украине, в частности в Донецкой и Луганской области.

– Мы фиксируем людей спортивной внешности, которые представляются наблюдателями, – уточнил он.

Однако, по его словам, пока правонарушений нет.

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– Но мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. У нас проблемными считаются 85 округов, – отметил советник главы МВД и предупредил об ответственности за попытки дестабилизировать ситуацию.

Кстати, в Бахмуте Донецкой области 15-летней девочке пришло приглашение принять участие в выборах  Верховную Раду и она проголосовала.

Источник: МВД

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