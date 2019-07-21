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Факты / Украина

В Харькове трое человек порвали свои бюллетени

В Харькове во время голосования на парламентских выборах были зафиксированы три нарушения.

В Харькове трое человек порвали свои бюллетени

На избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах Харькова во время парламентских выборов были зафиксированы три правонарушения.

По улице Продольной 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны.

Два аналогичных случая были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени. Сейчас полиция проводит проверку данных фактов.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений полиции.

К слову, возле участка в Коростышева задержали трех вооруженных 20-летних парней.

Источник: Нацполиция

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