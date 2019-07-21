Первые результаты выборов свидетельствуют, что шесть партий, получивших более 2% голосов на выборах в Верховную Раду 2019, могут получать бюджетное финансирование. Среди них – партия Шария и Оппозиционный блок.

Результаты экзит-пола свидетельствуют, что пять партий проходят в Верховную Раду. Кроме того, еще шесть партий преодолевают барьер в 2%, а потому могут рассчитывать на бюджетное финансирование следующие пять лет.

К таким партиям, в частности, относятся:

Сила и честь – 4,3%

Оппозиционный блок – 3,3%

Партия Шария – 3,1%

Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%

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Закон о финансировании политических партий из государственного бюджета был одним из требований Европейского Союза по предоставлению безвизового режима.

Основная задача данного закона – уменьшение зависимости партий от частных доноров.

Сумма финансирования будет рассчитываться после результатов выборов. Она составит 2% от минимальной зарплаты умноженные на количество проголосовавших.

Законом предусмотрено, что средства будут распределяться пропорционально – кто больший процент набрал, тот больше и получит.

Факты ICTV посчитали, сколько могут получить партии. Учитывая, что во втором туре президентских выборов проголосовало 17 млн ​​украинцев, партии могут получить до 1,1 млрд грн из государственного бюджета.

Напомним, следить за подсчетом голосов можно в нашем онлайне: Подсчет голосов ЦВК на Выборах в Верховную Раду 2019