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Факты / Украина / Политика

Шарий, Оппоблок и еще четыре партии могут получить около 1 млрд бюджетного финансирования

Первые результаты выборов свидетельствуют, что шесть партий, получивших более 2% голосов на выборах в Верховную Раду 2019, могут получать бюджетное финансирование. Среди них – партия Шария и Оппозиционный блок.

Шарій та Віклкул

Результаты экзит-пола свидетельствуют, что пять партий проходят в Верховную Раду. Кроме того, еще шесть партий преодолевают барьер в 2%, а потому могут рассчитывать на бюджетное финансирование следующие пять лет.

К таким партиям, в частности, относятся:

  • Сила и честь – 4,3%
  • Оппозиционный блок – 3,3%
  • Партия Шария – 3,1%
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%
  • Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%

Читайте: Результаты экзит-пола 2019

Закон о финансировании политических партий из государственного бюджета был одним из требований Европейского Союза по предоставлению безвизового режима.

Основная задача данного закона – уменьшение зависимости партий от частных доноров.

Сумма финансирования будет рассчитываться после результатов выборов. Она составит 2% от минимальной зарплаты умноженные на количество проголосовавших.

Законом предусмотрено, что средства будут распределяться пропорционально – кто больший процент набрал, тот больше и получит.

Факты ICTV посчитали, сколько могут получить партии. Учитывая, что во втором туре президентских выборов проголосовало 17 млн ​​украинцев, партии могут получить до 1,1 млрд грн из государственного бюджета.

Напомним, следить за подсчетом голосов можно в нашем онлайне: Подсчет голосов ЦВК на Выборах в Верховную Раду 2019

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