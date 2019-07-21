Первые результаты выборов свидетельствуют, что шесть партий, получивших более 2% голосов на выборах в Верховную Раду 2019, могут получать бюджетное финансирование. Среди них – партия Шария и Оппозиционный блок.
Результаты экзит-пола свидетельствуют, что пять партий проходят в Верховную Раду. Кроме того, еще шесть партий преодолевают барьер в 2%, а потому могут рассчитывать на бюджетное финансирование следующие пять лет.
К таким партиям, в частности, относятся:
- Сила и честь – 4,3%
- Оппозиционный блок – 3,3%
- Партия Шария – 3,1%
- Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%
- Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%
Читайте: Результаты экзит-пола 2019
Закон о финансировании политических партий из государственного бюджета был одним из требований Европейского Союза по предоставлению безвизового режима.
Основная задача данного закона – уменьшение зависимости партий от частных доноров.
Сумма финансирования будет рассчитываться после результатов выборов. Она составит 2% от минимальной зарплаты умноженные на количество проголосовавших.
Законом предусмотрено, что средства будут распределяться пропорционально – кто больший процент набрал, тот больше и получит.
Факты ICTV посчитали, сколько могут получить партии. Учитывая, что во втором туре президентских выборов проголосовало 17 млн украинцев, партии могут получить до 1,1 млрд грн из государственного бюджета.
Напомним, следить за подсчетом голосов можно в нашем онлайне: Подсчет голосов ЦВК на Выборах в Верховную Раду 2019