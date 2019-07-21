Если не пришло приглашение на выборы, то это не причина отказываться голосовать. Что делать в такой ситуации читайте в материале Фактов ICTV.

Приглашение на выборы должно было прийти до 15 июля. Вы должны быть в списке в любом случае, но это стоит дополнительно проверить.

– Если вы не получили приглашение, то стоит обратиться в участковую комиссию по месту регистрации и проверить себя в списках. Они есть на каждом участке в распечатанном виде и их должны по первой же просьбе представлять, – рассказали Фактам ICTV в Центральной избирательной комиссии.

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Второй способ – это проверить списки через сервис Государственного реестра избирателей, зайти в Кабинет избирателя и открыть раздел Проверка включения. Там необходимо ввести некоторые персональные данные, а потом система покажет, в списках какого участка вы числитесь.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что такое экзит-пол и как его проводят.