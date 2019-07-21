Утром 21 июля, в день голосования на парламентских выборах, не открылись восемь избирательных участков.

В МВД заявили о том, что на 9.00 не были открыты восемь избирательных участков и 16 – открыты с опозданием.

Глава Нацполиции Сергей Князев уточнил, что не отрылись четыре участка в Черниговской области – на двух передавались документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух был спор среди членов комиссий.

Также, по его словам, в Донецкой области на одном участке были испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном – переизбрали главу комиссии и пересчитывали бюллетени.

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Кроме того, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а в Житомирской – опоздал глава комиссии.

В целом оперативная обстановка спокойная, добавил Князев.

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