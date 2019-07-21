В Харьковской области правоохранители заметили шесть автобусов с пассажирами спортивного телосложения.

В Изюмском районе Харьковской области полиция остановила шесть автобусов с пассажирами спортивного телосложения. Авто имеют государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

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– Полиция проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах. Во время проверки граждане отказались объяснять, с какой целью они прибыли из соседних регионов. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова, – рассказали в пресс-службе местной полиции.





















В Харьковскую область прибыли шесть автобусов с титушками / 5 фотографий

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