В Киеве с 21 по 24 июля могут временно ограничить движение транспорта в связи с визитом премьер-министра ОАЭ.

С 21 по 24 июля из-за визита премьер-министра ОАЭ Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума в Киеве могут ограничить движение транспорта.

Это обусловлено положениями закона Украины о сопровождении глав иностранных государств.

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– В соответствии с законом Украины О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц и Положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденного указом президента Украины от 22 августа 2002 года №746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана, – сообщают в пресс-службе Управления государственной охраны.

К слову, 11 июля кортеж из девяти автомобилей парализовал движение транспорта на проспекте Григоренко в Киеве. Владимир Зеленский объяснил это визитом в столицу премьер-министра Молдовы Майи Санду.