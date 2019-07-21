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В Авдеевке избирателям положили ручки с исчезающими чернилами

На избирательном участке в Авдеевке Донецкой области заметили ручки с исчезающими чернилами.

В Авдеевке избирателям положили ручки с исчезающими чернилами

В Авдеевке Донецкой области на избирательном участке № 140597 наблюдатели обнаружили ручки с исчезающими чернилами.

Читайте: Нарушения на парламентских выборах 2019

На видео видно, как надпись предположительно сделанная этой ручкой, почти незаметная.

На участок вызвали полицию, дабы зафиксировать нарушение.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019 в режиме онлайн.

Источник: 112 Украина

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