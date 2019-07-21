На избирательном участке в Авдеевке Донецкой области заметили ручки с исчезающими чернилами.
В Авдеевке Донецкой области на избирательном участке № 140597 наблюдатели обнаружили ручки с исчезающими чернилами.
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На видео видно, как надпись предположительно сделанная этой ручкой, почти незаметная.
На участок вызвали полицию, дабы зафиксировать нарушение.
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