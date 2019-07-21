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Факты / Украина

Все избирательные участки в Украине работают – ЦИК

По состоянию на 11.00 на внеочередных выборах в Верховную Раду работают все избирательные участки.

слипачук

Голова Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что по состоянию на 11.00 на выборах в парламент работают все избирательные участки.

Слипачук отметила, что 27 избирательных участков открылись с нарушениями сроков открытия.

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Причины опоздания в открытии были связаны с ротацией членов комиссий, неправильным заполнением документов либо проставления штампов на бюллетенях.

Также был ряд причин связанных с неорганизованностью в работе комиссий.

Напомним, по состоянию на 12.00, явка на выборах в Верховную Раду на пяти участках составила 13,61%.

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